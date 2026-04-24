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Pkw aufgebrochen – Täter auf frischer Tat festgenommen

24. April 2026Letztes Update 24. April 2026
Pkw aufgebrochen – Täter auf frischer Tat festgenommen
Symbolbild: 2fly4
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WÜRZBURG / LENGFELD – Am Mittwochmorgen wurde ein 58-jähriger Mann durch Beamte der Polizei auf frischer Tat festgenommen, nachdem er auf einem Friedhofsparkplatz in der Georg-Engel-Straße die Seitenscheibe eines Autos eingeschlagen haben soll.

Gegen 09:50 Uhr entwendete der Beschuldigte eine im Fahrzeuginneren befindliche Handtasche mit Bargeld in Höhe von 1.000 Euro. Nur acht Minuten später erfolgte die Festnahme durch Kräfte der Würzburger Polizei. Die Tatbeute sowie Beweismittel konnten sichergestellt werden.

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Nach seiner Festnahme wurde der 58-jährige Deutsche zur Polizeiinspektion Würzburg-Stadt gebracht. Er steht zudem im dringenden Verdacht, mindestens eine weitere, gleichgelagerte Tat im Landkreis Haßberge begangen zu haben. Ein möglicher Zusammenhang mit weiteren ähnlichen Taten wird derzeit geprüft.

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Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Bamberg wurde der Tatverdächtige am Folgetag dem Ermittlungsrichter am Amtsgericht Bamberg vorgeführt. Dieser ordnete aufgrund des dringenden Tatverdachts des besonders schweren Falls des Diebstahls in zwei Fällen Untersuchungshaft an. Der Mann befindet sich seitdem in einer Justizvollzugsanstalt.

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