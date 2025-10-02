Auto IU
PKW aufgebrochen und Wertsachen entwendet – Gibt es Zeugen in Bad Neustadt?
BAD NEUSTADT AN DER SAALE – Auf einer Parkfläche im Bereich des Campus in Herschfeld wurde am Mittwoch, zwischen 06:30 Uhr und 16:15 Uhr, ein geparkter schwarzer VW Golf gewaltsam von einem unbekannten Täter geöffnet. Der Dieb entwendete neben der Geldbörse samt Inhalt auch diverse Sonnenbrillen, Getränkedosen und eine Handtasche. Der durch den Diebstahl entstandene Schaden wird auf mehrere hundert Euro geschätzt.
Der bislang unbekannte Täter verschaffte sich gewaltsam Zutritt zu dem geparkten schwarzen VW Golf.
Die Polizeiinspektion Bad Neustadt an der Saale bittet Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben, um Mithilfe. Hinweise werden unter der Telefonnummer 09771/606-0 entgegengenommen.
