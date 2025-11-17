PKW aus Garage entwendet – Polizei sucht Zeugen in Ochsenfurt

OCHSENFURT – In der vergangenen Woche wurde ein roter Smart aus einer angemieteten Garage entwendet. Die Ochsenfurter Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und hofft hierbei auch auf Zeugenhinweise.

Zwischen dem 10.November und dem 16. November, 13:40 Uhr, wurde ein roter Smart, welcher in einer angemieteten Garage in der Pfarrgasse abgestellt war, entwendet. Das Fahrzeug war abgemeldet und stand dort für die Zeit, bis es verkauft wird. Die unbekannten Täter nahmen die Fahrzeugschlüssel, die sich am Fahrzeug befanden, an sich und entfernten sich mit dem Fahrzeug in unbekannte Richtung.

Die Polizeiinspektion Ochsenfurt hat in dem Fall die Ermittlungen aufgenommen und hofft bei der Klärung des Falls auch auf Zeugenhinweise aus der Bevölkerung. Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich unter der Tel. 09331/8741-0 zu melden.