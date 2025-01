Pkw ausgebrannt – Technischer Defekt als Brandursache

GOCHSHEIM, LKR. SCHWEINFURT – Auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes ist ein Fahrzeug ausgebrannt. Die örtlichen Feuerwehren konnten den Brand schnell löschen. Technischer Defekt wird als Brandursache vermutet.

Gegen 16:20 Uhr am Sonntag bemerkte der 28-jährige Fahrer eines Mercedes Brandgeruch in seinem Pkw und stellte das Fahrzeug an der nächstgelegenen Parkmöglichkeit ab. Da bereits starker Rauch aus dem Motorraum kam, versuchte der Eigentümer mit einem Feuerlöscher die Flammen zu löschen, konnte aber den Vollbrand seines Pkw nicht mehr verhindern.

Die Feuerwehren aus Gochsheim, Weyer und Sennfeld konnten den Brand schnell ablöschen. Das Fahrzeug wurde jedoch komplett zerstört. Es entstand ein Sachschaden von mehreren tausend Euro.

Dem Sachstand nach wird ein technischer Defekt als Brandursache angenommen.