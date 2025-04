Pkw bei Streit mit Hammer beschädigt

BAD KÖNIGSHOFEN – Eine Auseinandersetzung zwischen einem Paar eskalierte am Mittwochmittag in Eyershausen, einem Ortsteil von Bad Königshofen, auf offener Straße. Die Polizei konnte den Mann wenig später festnehmen. Gegen ihn und auch gegen seine Lebensgefährtin laufen nun mehrere Strafverfahren.

Gegen 15:17 Uhr gerieten ein 37-jähriger Mann und seine gleichaltrige Lebensgefährtin in der Eyershäuser Straße in einen heftigen Streit. Vorausgegangen war offenbar eine Meinungsverschiedenheit nach einer gemeinsamen Wohnungsbesichtigung. Im weiteren Verlauf eskalierte die Situation, als der Mann sich einen Hammer griff und damit seine Partnerin bedrohte. Diese flüchtete sich zusammen mit ihrem Kind in das gemeinsame Auto und verriegelte die Türen. Der Mann schlug daraufhin mit dem Hammer auf das Fahrzeug ein und beschädigte dabei die Motorhaube erheblich.

Nachdem die Frau dem Mann einige persönliche Gegenstände – darunter auch eine geringe Menge Kokain – aus dem Dachfenster des Fahrzeugs warf, konnte sie sich mit dem Auto vom Tatort entfernen.

Ein aufmerksamer Zeuge verständigte die Polizeiinspektion Bad Königshofen, die den Mann kurz darauf auf einem Feldweg in der Nähe festnahm.

Nach aktuellem Ermittlungsstand reiste das Paar gemeinsam von Bochum nach Eyershausen, um sich eine Wohnung anzusehen. Der Mann war nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis und stand offenbar unter dem Einfluss von Drogen. Auch seine Lebensgefährtin, die das Fahrzeug anschließend weiterfuhr, wurde später bei der Polizei in Bad Königshofen unter Drogeneinfluss angetroffen.

Gegen den Mann wird nun wegen räuberischer Erpressung, Sachbeschädigung, Fahrens ohne Fahrerlaubnis und Fahrens unter Drogeneinfluss ermittelt. Zudem wurde ein Kontaktverbot ausgesprochen – er darf sich der Frau vorerst nicht mehr nähern.

Auch gegen die Frau wurde ein Verfahren wegen Fahrens unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln eingeleitet.