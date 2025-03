PKW-Brand: Angrenzendes Anwesen in Mitleidenschaft gezogen – Brandursache ist technischer Defekt

SCHONUNGEN OT FORST – Elektroauto gerät in Brand und beschädigt Gebäude

Am Donnerstagmorgen ist in der Brunnenstraße ein Elektroauto in Flammen aufgegangen. Das Feuer griff auf ein angrenzendes Gebäude über. Die Ursache war ein technischer Defekt.

Gegen 05:30 Uhr meldeten Anwohner den Brand über die Integrierte Leitstelle. Beim Eintreffen der Polizei stand ein Renault Zoe bereits in Vollbrand. Die örtlichen Feuerwehren konnten den Brand rasch löschen, doch das angrenzende Gebäude wurde durch die Flammen beschädigt.

Der entstandene Sachschaden wird auf einen niedrigen sechsstelligen Betrag geschätzt. Das Elektrofahrzeug wurde durch das Feuer völlig zerstört und musste abgeschleppt werden. Die Ermittlungen ergaben, dass ein technischer Defekt den Brand ausgelöst hatte.