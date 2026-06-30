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Pkw-Brand auf der A3: Fahrzeug brennt komplett aus

30. Juni 2026Letztes Update 30. Juni 2026
Pkw-Brand auf der A3: Fahrzeug brennt komplett aus
Symbolfoto: Eva M.
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BIEBELRIED, LKR. KITZINGEN – Ein technischer Defekt führte am späten Sonntagabend zu einem Fahrzeugbrand auf der A3 in Fahrtrichtung Nürnberg. Alle Insassen konnten sich rechtzeitig in Sicherheit bringen.

Hergang des Vorfalls

Gegen 23:30 Uhr bemerkte ein 52-jähriger Fahrer während der Fahrt eine Rauchentwicklung an seinem Land Rover. Geistesgegenwärtig steuerte er das Fahrzeug auf den Seitenstreifen. Er sowie seine Frau und die drei mitfahrenden Kinder konnten den Pkw unverletzt verlassen und sich in Sicherheit bringen.

Einsatzmaßnahmen

A N Z E I G E N
Verstrickt und zugenäht
Newsallianz

Nur kurze Zeit nach dem Stopp stand der Wagen bereits in Vollbrand und brannte in der Folge vollständig aus. Die örtlichen Feuerwehren rückten an, um den Brand zu löschen. Für die Dauer der Löscharbeiten musste die A3 für insgesamt 45 Minuten voll gesperrt werden.

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