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PKW-Brand auf der A71 mit Übergreifen auf die Böschung

4. August 2026Letztes Update 4. August 2026
PKW-Brand auf der A71 mit Übergreifen auf die Böschung
Foto: Freiwillige Feuerwehr der Stadt Schweinfurt mit ständiger Wache e.V.
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NIEDERWERRN/EUERBACH – Am gestrigen Abend wurden die Feuerwehren aus Euerbach und Niederwerrn zu einem brennenden Pkw auf die A71 alarmiert.

Bereits während der Anfahrt der Einsatzkräfte bestätigte sich das gemeldete Lagebild, da das betroffene Fahrzeug beim Eintreffen in Vollbrand stand. Zudem hatten sich die Flammen zu diesem Zeitpunkt bereits auf die angrenzende Böschung ausgebreitet, sodass entsprechende Löschmaßnahmen erforderlich wurden.

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