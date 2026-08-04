PKW-Brand auf der A71 mit Übergreifen auf die Böschung

Neues Programm der vhs Volkach | Gerolzhofen: Mehr als 400 Kurse im Herbst und Winter

VOLKACH - Die Volkshochschule Volkach | Gerolzhofen startet mit einem vielseitigen Programm in das Herbst-/Wintersemester 2026/2027. Ab dem 7. August ist das neue Programmheft online sowie per Post für Abonnenten erhältlich. Das Semester beginnt am 13. September und endet am 28. Februar 2027. Mehr a