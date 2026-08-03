PKW-Brand auf der A71 mit Übergreifen auf die Böschung

Schweinfurter Stadtfest lädt Ende August zum Feiern ein

SCHWEINFURT - Am 28. und 29. August 2026 verwandelt sich die Innenstadt wieder in eine große Festmeile. Das Schweinfurter Stadtfest bietet ein abwechslungsreiches Programm mit Musik, Unterhaltung, kulinarischen Angeboten, Mitmachaktionen und zahlreichen Angeboten für Besucherinnen und Besucher jeden