PKW-Dieb festgenommen – Gute Zusammenarbeit der Polizei Thüringen, Sachsen-Anhalt und Bayern

HOHENROTH – Der mutmaßliche Dieb eines VW Passat konnte nach intensiven Ermittlungen festgenommen werden. Der 40-jährige Tatverdächtige sitzt mittlerweile in Haft. Der Fahndungserfolg ist einer gelungenen Zusammenarbeit der Polizeibehörden aus Thüringen, Sachsen-Anhalt und Bayern zu verdanken.

In der Nacht vom 12. auf den 13. April war in der Straße „Am Hohn“ in Hohenroth ein grauer VW Passat entwendet worden. Die Kriminalpolizei Schweinfurt übernahm die Ermittlungen und konnte zunächst feststellen, dass sich das Fahrzeug im thüringischen Raum Nordheim befand. Weitere Ermittlungen führten schließlich am 29. April zum Auffinden des Pkw in Sachsen-Anhalt. Der 40-jährige Tatverdächtige versuchte zunächst zu fliehen, konnte vor Ort jedoch identifiziert werden.

Am 3. Juli erfolgte die Festnahme des Gesuchten durch die Polizei in Thüringen. Der Mann befindet sich nun in Haft.

Dank der länderübergreifenden Zusammenarbeit der Ermittlungsbehörden konnte nicht nur der Täter gefasst, sondern auch das gestohlene Fahrzeug sichergestellt werden.