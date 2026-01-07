Pkw driftet auf Ackerfläche und hinterlässt Sachschaden – Wer kann Hinweise geben?

SEINSHEIM / OT WÄSSERNDORF – Ein bislang Unbekannter war mit seinem Pkw zwischen Sonntag und Montag auf einem besäten Acker unterwegs und hat dabei flächig Sachschaden angerichtet. Die Kitzinger Polizei ermittelt.

In der Zeit von Sonntagnachmittag, 16.00 Uhr, bis Montagmorgen, 08.20 Uhr, war der bislang Unbekannte bei winterlichen Verhältnissen auf der Ackerfläche gefahren und offenbar auch gedriftet. Das besäte Feld liegt an der Schlossstraße zwischen Wässerndorf und Winkelhof. Die Wintersaat wurde hierbei auf einer Fläche von rund einem halben Hektar beschädigt. Der hinterlassene Sachschaden beträgt nach ersten Schätzungen mehrere hundert Euro.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Kitzingen unter Tel. 09321/141-0 entgegen.