Pkw driftet im Naturschutzgebiet und hinterlässt Flurschaden – Wer kann Hinweise geben?

OBERELSBACH, LKR. RHÖN-GRABFELD – Ein bislang Unbekannter ist mit seinem Pkw auf einer Vogelschutzwiese im Biosphärenreservat mehrere Driftrunden gefahren und hat dabei flächig Flurschaden hinterlassen. Die Freiwillige Feuerwehr Oberelsbach war zur Beseitigung eines Ölflecks im Einsatz. Die Polizei Bad Neustadt ermittelt und bittet auch um Hinweise aus der Bevölkerung.

In der Zeit von Sonntagnachmittag, 16.00 Uhr, bis Montagmorgen, 09.00 Uhr, war der bislang Unbekannte bei winterlichen Verhältnissen auf der Wiese im Naturschutzgebiet gefahren und offenbar auch wiederholt gedriftet. Naturparkranger hatten die Flurschäden und einen Ölfleck auf der Wiese, die sich gegenüber des Parkplatzes „Schornhecke“ an der Staatsstraße 2286 befindet, festgestellt und die Polizei informiert. Die örtliche Feuerwehr beseitigte die Ölverunreinigung auf einer Fläche von rund einem Quadratmeter.

Die Polizei Bad Neustadt ermittelt nun u. a. wegen Verstößen nach dem Bayerischen Naturschutzgesetz, sowie zu dem entstandenen Schaden auf der rund einen Hektar großen Fläche.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Bad Neustadt / Saale unter Tel. 09771/606-0 entgegen.