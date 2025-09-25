PKW erfasst Fahrradfahrer und flüchtet – Gibt es Zeugen?
HIMMELSTADT – In der Brückenstraße in Himmelstadt ereignete sich am Mittwochabend ein Verkehrsunfall mit anschließender Fahrerflucht, bei dem ein E-Bike-Fahrer verletzt wurde. Der unbekannte Unfallverursacher touchierte den Radfahrer vermutlich beim Überholvorgang und setzte seine Fahrt dann unerlaubt fort.
Der Unfall geschah am 24. September 2025 gegen 21:40 Uhr. Der Unfallgeschädigte war mit seinem E-Bike auf der Brückenstraße in Richtung B27/Gewerbegebiet unterwegs, als sich der Unfallverursacher von hinten näherte. Vermutlich beim Überholvorgang touchierte das Fahrzeug den Radfahrer mit der rechten Fahrzeugfront. Der E-Bike-Fahrer stürzte in Folge dessen auf den Gehweg und zog sich mehrere Schürfwunden zu.
Der unbekannte Fahrer des PKW setzte seine Fahrt in Richtung B27 fort, ohne anzuhalten. Nach Angaben des Geschädigten soll es sich bei dem Fluchtfahrzeug um einen dunklen, vermutlichen schwarzen BMW mit MSP-Zulassung handeln.
Kurz nach dem Unfall kam laut Aussage des Geschädigten ein weiterer Verkehrsteilnehmer hinzu, um sich nach dessen Zustand zu erkundigen. Die Polizeiinspektion Karlstadt bittet diesen wichtigen Zeugen sowie weitere potenzielle Unfallzeugen, sich unter der Telefonnummer 09353/9741-0 zu melden.
