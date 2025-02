Pkw fällt durch unsichere Fahrweise auf und landet dann im Straßengraben

RIEDENHEIM – Am Donnerstag gegen 17:30 Uhr kam es auf der Staatsstraße 2268 zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine 57-jährige Frau mit ihrem Pkw von der Fahrbahn abkam und im Straßengraben landete.

Zeugen hatten zuvor beobachtet, dass die Fahrerin mit ihrem blauen Opel bereits auf der B19 mehrfach auf die Gegenfahrbahn geriet und eine rote Baustellenampel missachtete.

Die Frau wurde durch den Unfall verletzt und in ein Krankenhaus eingeliefert. Da vor Ort kein Alkoholtest durchgeführt werden konnte, ordnete die Polizei eine Blutentnahme an und beschlagnahmte ihren Führerschein. Der Sachschaden an ihrem Fahrzeug wird auf rund 4.000 Euro geschätzt, ein Fremdschaden entstand nicht.

Die Polizeiinspektion Ochsenfurt bittet mögliche weitere gefährdete Verkehrsteilnehmer, sich unter Tel. 09331/8741-0 zu melden.