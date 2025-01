PKW-Fahrer angegriffen – Wer kann sachdienliche Hinweise in Zell geben?

ZELL AM MAIN, LKR. WÜRZBURG – In der Nacht zum Sonntag wurde ein 19-Jähriger in der Hauptstraße von einem unbekannten Mann angegriffen.

Der junge Mann hatte kurz zuvor sein Fahrzeug geparkt, als der Täter von hinten an ihn herantrat und ihn mehrfach schlug. Die Polizeiinspektion Würzburg-Land hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet die Bevölkerung um Mithilfe.

Tatablauf und Ermittlungsstand

Der Vorfall ereignete sich gegen Mitternacht. Nach bisherigen Erkenntnissen flüchtete der Angreifer nach der Tat in Richtung Mainradweg. Die Hintergründe des Angriffs sind bislang unklar. Der Geschädigte erlitt leichte Schmerzen, blieb jedoch äußerlich unverletzt.

Täterbeschreibung

Der Angreifer wird wie folgt beschrieben:

Männlich, ca. 185 cm groß, schlank

Bekleidet mit einer schwarzen Hose, einer schwarzen Armani-Daunenjacke mit Kapuze, schwarzen Schuhen, Handschuhen und einem Schlauchtuch über dem Gesicht

Zeugenaufruf

Die Polizei hofft auf Hinweise aus der Bevölkerung. Wer Beobachtungen gemacht hat oder sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 0931/457-1630 bei der Polizeiinspektion Würzburg-Land zu melden.