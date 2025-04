PKW-Fahrer erfasst 42-Jährigen und 7-jährige Tochter beim Aussteigen

ALZENAU – LKR. ASCHAFFENBURG. Am Samstagmorgen kam es gegen 09:40 Uhr zu einem schweren Verkehrsunfall, bei dem ein 42-jähriger Mann und seine sieben Jahre alte Tochter schwer verletzt wurden. Die Unfallaufnahme erfolgte durch die Polizei Alzenau.

Nach derzeitigen Erkenntnissen befuhr ein 75-jähriger Mann mit seinem Pkw die Hanauer Straße. Als er auf Höhe der Hausnummer 106 ankam, parkte der 42-Jährige gerade sein Fahrzeug ordnungsgemäß in den dortigen Parkbuchten. In der Folge wollte der Mann seine Tochter aus dem Auto holen und stand hierbei am Fahrbahnrand. Während er sie auf seinem Arm hielt, übersah der 75-Jährige offenbar die beiden und erfasste sie mit seinem Pkw.

Beide, der 42-Jährige und seine Tochter, wurden schwer verletzt und nach einer Erstbehandlung durch den Rettungsdienst umgehend in ein Krankenhaus gebracht. Der 75-jährige Unfallverursacher erlitt einen Schock, musste jedoch nicht medizinisch behandelt werden.

Die Polizei Alzenau war schnell vor Ort und hat die Unfallaufnahme übernommen. Die Beamten arbeiten nun daran, die genaue Ursache des Unfalls zu klären.

Info: Dieser Vorfall zeigt auch, wie wichtig es ist, Kinder niemals auf der Fahrer- oder Straßenseite aussteigen zu lassen. Es wird dringend empfohlen, dass Kinder immer auf der dem Gehweg zugewandten Seite aussteigen, um die Gefahr von Unfällen zu minimieren.