Pkw-Fahrer kommt von Fahrbahn ab – Hoher Sachschaden

WONFURT, LKR. HASSBERGE – Auf der A70 kam ein Pkw-Fahrer aus medizinischen Gründen von der Fahrbahn ab und kippte in einer steil aufsteigenden Böschung um. Der 56-Jährige wurde hierdurch schwer verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Es entstand ein hoher Sachschaden. Polizei und Feuerwehr waren mit einem Großaufgebot vor Ort.

Am Montag, gegen 05:30 Uhr, war ein 56-Jähriger mit seinem grauen Skoda auf der A70 in Richtung Würzburg unterwegs. Aus medizinischen Gründen kam der Fahrer nach rechts von der Fahrbahn ab und kippte in der steil aufsteigenden Böschung um. Er wurde schwer verletzt und durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Der Schaden an dem Pkw beläuft sich ersten Schätzungen zufolge auf etwa 45.000 Euro.

Die Polizei wurde bei der Unfallaufnahme durch die örtlichen Feuerwehren aus Sand am Main und Knetzgau sowie durch die Autobahnmeisterei Knetzgau unterstützt.