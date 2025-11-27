PKW-Fahrer mit 1,8 Promille und Säugling im Fahrzeug unterwegs

KLEINHEUBACH, LKR. MILTENBERG – Ein Pkw-Fahrer hat am Dienstagabend alkoholisiert einen Verkehrsunfall verursacht. Im Anschluss flüchtete er zu Fuß mit seinem wenige Monate alten Säugling. Eine Streife der Miltenberger Polizei konnte ihn im Rahmen der Fahndung stellen.

Nach derzeitigen Erkenntnissen zum Unfallhergang war der Mann gegen etwa 19:00 Uhr auf der Staatsstraße 2309 von Großheubach nach Kleinheubach unterwegs. Im dortigen Kreisverkehr missachtete er die Vorfahrt einer 59-jährigen Deutschen in ihrem BMW und es kam zum Zusammenstoß. Nachdem die Fahrerin des BMW und auch Ersthelfer Alkoholgeruch bei dem Fahrer feststellen konnten, flüchtete dieser mit seinem Säugling auf dem Arm zu Fuß von der Unfallstelle.

Im Rahmen der anschließenden Fahndung konnte der Mann schließlich im Ortsgebiet von Kleinheubach zusammen mit dem wohlbehaltenen Kind angetroffen werden. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab ein Ergebnis von rund 1,8 Promille. Dies hatte für den Mann eine Blutentnahme, die Sicherstellung des Führerscheins und ein Ermittlungsverfahren zur Folge.