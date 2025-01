Pkw-Fahrer mit rund 2,5 Promille unterwegs – Fahrzeug hat mehrere Unfallschäden – Mögliche Geschädigte gesucht

OBERNBURG A. MAIN – LKR. MILTENBERG. Die Fahrt eines Mannes unter Alkoholeinfluss am Sonntagnachmittag führte nach aktuellem Sachstand zu mehreren Verkehrsunfällen. Die Polizei Obernburg konnte den Mann aus dem Verkehr ziehen und bittet nun mögliche Geschädigte um Mithilfe.

Der Vorfall ereignete sich am Sonntag zwischen 13:15 Uhr und 14:15 Uhr. Der Mann war mit seinem Pkw auf der Strecke von Holzkirchen nach Mömlingen unterwegs und nutzte dabei die Staatsstraße 2315 über Eschau und Rück. Aufgrund eines Hinweises eines Verkehrsteilnehmers wurde der Fahrer schließlich an seiner Wohnadresse in Mömlingen angetroffen. Zu diesem Zeitpunkt wies das Fahrzeug des Mannes rundum Schäden auf, und das vordere Kennzeichen fehlte.

Bei einer Kontrolle wurde bei dem Mann deutlicher Alkoholgeruch festgestellt. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab etwa 2,5 Promille. Dies führte zu einer Blutentnahme und der Sicherstellung seines Führerscheins.

Im Rahmen der ersten Ermittlungen stellte sich heraus, dass der Mann zwei Leitpfosten an der Auffahrt zur B469 in Obernburg beschädigt hatte. Zudem wurde sein vorderes Kennzeichen in Rück aufgefunden. Ob es weitere Unfallstellen gibt, ist bislang unklar.

Die Polizei Obernburg bittet mögliche Geschädigte oder Zeugen, die in diesem Bereich frische Unfallspuren an ihrem Fahrzeug festgestellt haben oder den Vorfall beobachtet haben, sich unter der Telefonnummer 06022/629-0 zu melden.