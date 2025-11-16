Pkw-Fahrer mit überhöhter Geschwindigkeit und ohne Fahrerlaubnis unterwegs

ASCHAFFENBURG – Ein BMW-Fahrer überschritt am Samstagnachmittag gleich mehrfach die erlaubte Geschwindigkeit und fiel durch riskante Fahrmanöver auf. Die Verkehrspolizei stoppte den 28-Jährigen. Die Weiterfahrt wurde unterbunden und die Fahrzeugschlüssel sichergestellt.

Einer Streife fiel am Samstag, gegen 15:55 Uhr, ein BMW X5 auf, der auf der A3 an dem zivilen Polizeifahrzeug mit überhöhter Geschwindigkeit vorbeifuhr. Der 28-jährige türkische Fahrer verließ anschließend die Autobahn an der Anschlussstelle Aschaffenburg-Ost und setzte seine Fahrt auf der Schönbornstraße fort. Aufgrund des erhöhten Verkehrsaufkommens fuhr der Mann zwischen mehreren Fahrzeugen hindurch, um schneller voranzukommen. Auf Höhe der BayWa beschleunigte er erneut und überschritt die Geschwindigkeit um schätzungsweise 70 km/h.

In der Erlenmeyerstraße konnte der 28-Jährige schließlich angehalten werden. Er verhielt sich zunächst aggressiv und unkooperativ den Beamten gegenüber. Bei Eintreffen einer weiteren Streife konnte festgestellt werden, dass der Mann nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist.

Der Fahrzeugschlüssel wurde daraufhin sichergestellt und die Weiterfahrt unterbunden. Eine genaue Auswertung der überschrittenen Geschwindigkeiten erfolgt in den nächsten Tagen.