Pkw-Fahrer nach Verkehrsunfall in Untersuchungshaft – Unfallursache ist Gegenstand der Ermittlungen

EUERDORF, LKR. BAD KISSINGEN – Nach einem schweren Verkehrsunfall auf der Kreisstraße 7 bei Euerdorf befindet sich der Fahrer eines Pkw in Untersuchungshaft. Der 42-jährige Mann wurde nur leicht verletzt, während sein 43-jähriger Beifahrer mit schwersten Verletzungen per Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen wurde. Die Polizeiinspektion Hammelburg ermittelt zur Unfallursache.

Der Unfall ereignete sich am Sonntag gegen 16:25 Uhr, als ein silberner Skoda aus noch ungeklärter Ursache nach links von der Fahrbahn abkam. Das Fahrzeug überfuhr die Gegenfahrbahn, geriet in den Straßengraben und überschlug sich mehrfach. Der Beifahrer wurde dabei aus dem Fahrzeug geschleudert und später von Ersthelfern hinter dem Wrack aufgefunden. Ob er angeschnallt war, wird im Rahmen der laufenden Ermittlungen überprüft.

Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten deutlichen Alkoholgeruch beim Fahrer fest. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen stark überhöhten Promillewert. Aufgrund der Schwere des Unfalls und der Tatsache, dass der Fahrer keinen festen Wohnsitz in Deutschland hat, wurde Haftbefehl wegen Fluchtgefahr erlassen. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Schweinfurt ordnete ein Ermittlungsrichter die Untersuchungshaft an. Der Beschuldigte wurde in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.

Die Ermittlungen dauern an.