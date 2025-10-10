Auto IU

Pkw-Fahrer ohne Führerschein, dafür mit 2,16 Promille und THC unterwegs

OCHSENFURT – Am frühen Freitagmorgen stoppte die Polizei in Ochsenfurt einen 28-jährigen deutschen PKW-Fahrer, der alkoholisiert und unter Cannabiseinfluss stand und zudem nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war.

Der Mann war zuvor in der Brückenstraße Polizisten in Freizeit aufgefallen, als er an eine Hauswand urinierte und anschließend trotz Zurufe mit seinem PKW davonfuhr. Eine alarmierte Streife der Polizeiinspektion Ochsenfurt konnte den PKW Peugeot in der Tückelhäuser Straße stoppen.

Ein Atemalkoholtest bei dem Fahrer ergab einen Wert von 2,16 Promille. Zusätzlich räumte der Mann ein, kurz vor Fahrtantritt Cannabis konsumiert zu haben. Zur Bestimmung des genauen Wertes wurde auf der Dienststelle eine Blutentnahme durch einen Arzt durchgeführt.

Die Zündschlüssel des Peugeot wurden zur Unterbindung der Weiterfahrt sichergestellt. Da der Fahrer noch nie im Besitz einer Fahrerlaubnis war, konnte kein Führerschein beschlagnahmt werden. Gegen den 28-Jährigen wurde ein Strafverfahren unter anderem wegen Trunkenheit im Verkehr und Fahren ohne Fahrerlaubnis eingeleitet.

