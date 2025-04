PKW-Fahrer schiebt vier andere Fahrzeuge zusammen und flüchtet – vier verletzte Personen – Zeugen gesucht!

VOLKACH – Am Freitag gegen 15:15 Uhr ereignete sich auf der Staatsstraße 2271, kurz vor dem Kreisverkehr am Gewerbegebiet in Fahrtrichtung Volkach, ein Verkehrsunfall mit Fahrerflucht. Aufgrund eines verkehrsbedingten Rückstaus fuhr ein bislang unbekannter Pkw-Fahrer in das Stauende und schob dabei vier Fahrzeuge aufeinander.

Durch den Aufprall wurden insgesamt vier Fahrzeuginsassen leicht verletzt. Auch an den Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von mindestens 5.500 Euro. Der Verursacher entfernte sich im Anschluss unerkannt von der Unfallstelle, ohne seinen gesetzlichen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen.

Bei dem flüchtigen Fahrzeug soll es sich um einen dunklen Pkw gehandelt haben.

Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder Hinweise zum Unfallverursacher oder dessen Fahrzeug geben können, werden gebeten, sich an die Polizeiinspektion Kitzingen unter der Telefonnummer 09321/141-0 zu wenden.