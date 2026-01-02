PKW-Fahrer weicht Rennradfahrer aus und bleibt auf 3.000 Euro Schaden sitzen

LOHR A.MAIN / SACKENBACH, LKR. MAIN-SPESSART – Am Donnerstag, gegen 10:50 Uhr, prallte ein VW-Fahrer in der Maria-Theresien-Straße gegen einen Bordstein und eine Mauer, nachdem er einem Rennradfahrer ausgewichen war, der ihm auf seiner Fahrbahn mit hoher Geschwindigkeit entgegengekommen war.

Der Fahrer des VW, der durch sein Ausweichmanöver einen mutmaßlich schwereren Unfall verhinderte, blieb bisher auf einem Sachschaden in Höhe von etwa 3.000 Euro sitzen, da sich der Rennradfahrer entfernte, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen.

Der Rennradfahrer kann wie folgt beschrieben werden:

20 – 40 Jahre alt

Athletische Figur

Bekleidung: schwarze Fahrradhose, rot/weißes Trikot, bunter Helm, Gesicht mit Kälteschutz

Rennrad mit rot/weißem Rahmen

Die Polizei Lohr a. Main ermittelt gegen Unbekannt und sucht nach Unfallzeugen.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Lohr a. Main unter Tel. 09352/8741-0 entgegen.