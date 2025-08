Pkw-Fahrer zweimal unter Drogeneinfluss unterwegs

EIBELSTADT/OCHSENFURT, LKRS. WÜRZBURG – Ein 22-jähriger Autofahrer wurde innerhalb von zwei Tagen zweimal von der Polizei kontrolliert, weil er unter dem Einfluss von Marihuana am Steuer saß. Bei der ersten Kontrolle am Sonntag in Eibelstadt wurde ihm die Weiterfahrt untersagt, doch schon am Montag fuhr er erneut berauscht mit seinem Pkw. Ihn erwarten nun zwei Ordnungswidrigkeitenverfahren.

Am Sonntagnachmittag gegen 16:30 Uhr wurde der Mann in der Ochsenfurter Straße in Eibelstadt angehalten. Bei der Verkehrskontrolle gab er den Konsum von Marihuana zu. Daraufhin musste er sich einer Blutentnahme unterziehen, und die Weiterfahrt wurde für 24 Stunden untersagt.

Am darauffolgenden Montag wurde der 22-Jährige im Bereich Hohestadt erneut kontrolliert. Er hatte sich nicht an die polizeilichen Anweisungen gehalten und fuhr erneut unter Betäubungsmitteleinfluss. Die Beamten ordneten eine weitere Blutentnahme an und leiteten ein zweites Verfahren gegen ihn ein.