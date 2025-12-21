Pkw gerät auf Supermarktparkplatz in Würzburg außer Kontrolle – Mutmaßlich Brems- und Gaspedal verwechselt

WÜRZBURG / HEUCHELHOF – Der Pkw eines betagten Senioren geriet am Freitagnachmittag auf einem Parkplatz außer Kontrolle. Ob ein technischer Defekt am Fahrzeug oder ein Fahrfehler des Mannes vorgelegen hat ist nun Gegenstand der Ermittlungen. Eine Fußgängerin wurde durch den Außenspiegel des Pkw touchiert und leicht verletzt.

Unfall am Freitagnachmittag

Dem Sachstand nach war der Rentner gegen 16:20 Uhr auf dem Parkplatz im Moskauer Ring unterwegs, als er aus noch ungeklärter Ursache vom Eingang eines dortigen Supermarktes aus in die Außenwaren eines benachbarten Modegeschäfts fuhr und dort zum Stehen kam. Unfallzeugen begaben sich umgehend zu dem Fahrzeug, stellten den Motor ab und kümmerten sich um den Senioren.

Durch die Fahrt des Mannes wurde ein Schild des dortigen Supermarktes sowie die Außenwaren des Modegeschäftes beschädigt. Im Nachhinein wurde zudem bekannt, dass eine 36-jährige Fußgängerin durch den Außenspiegel des Pkw touchiert und leicht verletzt wurde. Sie kehrte kurze Zeit später zur Unfallstelle zurück und begab sich in der Folge selbstständig zum Arzt.

Ursache aktuell noch unklar

Die Unfallaufnahme erfolgte durch die Polizeiinspektion Würzburg-Stadt. Nach ersten Erkenntnissen steht ihm Raum, dass der Fahrer des Unfallfahrzeugs Brems- und Gaspedal verwechselt hat. Aber auch ein technischer Defekt kann derzeit noch nicht ausgeschlossen werden.

Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 25.000 Euro.