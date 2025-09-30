PKW gerät bei Bad Kissingen in den Gegenverkehr
BAD KISSINGEN – Auf der Staatsstraße 2291 zwischen Oberthulba und Bad Kissingen kam es Samstagnacht zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 19-jähriger BMW-Fahrer in den Gegenverkehr geriet und einen entgegenkommenden PKW Peugeot touchierte. Die Fahrerin des Peugeot wurde leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht, während die vier Insassen des BMW unverletzt blieben. Die Staatsstraße musste für die Dauer der Bergung und Unfallaufnahme zwei Stunden lang gesperrt werden.
Der Unfall ereignete sich am Samstag gegen 23:00 Uhr. Nach aktuellem Ermittlungsstand kam der 19-jährige Fahrer des BMW auf der Strecke von Oberthulba in Richtung Bad Kissingen auf die Gegenfahrbahn.
Dabei kollidierte der BMW mit dem entgegenkommenden Peugeot, dessen 33-jährige Fahrerin leichte Verletzungen erlitt und vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht werden musste. Der 19-Jährige und seine drei Mitfahrer kamen mit dem Schrecken davon.
Beide Fahrzeuge wurden durch den Zusammenstoß so stark beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten. Der entstandene Sachschaden wird im niedrigen fünfstelligen Bereich vermutet.
Für die Unfallaufnahme und die Bergungsarbeiten, bei denen die freiwilligen Feuerwehren Bad Kissingen, Albertshausen, Oberthulba und Wittershausen mit einem Großaufgebot im Einsatz waren, war die Staatsstraße von circa 23:00 Uhr bis 01:00 Uhr in beide Fahrtrichtungen gesperrt. Die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang führt die Polizei Bad Kissingen durch.
