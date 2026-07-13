Pkw gerät in Tiefgarage in Brand – Technischer Defekt vermutet

WÜRZBURG – Ein geparkter Mercedes ist am Freitagvormittag in einer Tiefgarage in der Pleicherschulgasse in Brand geraten. Verletzt wurde niemand. Die Feuerwehr konnte das Feuer schnell löschen.

Der Fahrzeughalter hatte seinen Pkw nach bisherigen Erkenntnissen gegen 10:00 Uhr in der Tiefgarage abgestellt und die Örtlichkeit anschließend verlassen. Rund 20 Minuten später geriet das Fahrzeug aus bislang ungeklärter Ursache in Brand.

Die Feuerwehr brachte die Flammen schnell unter Kontrolle. Weitere Fahrzeuge in der Tiefgarage wurden durch das Feuer nicht beschädigt. An dem Mercedes entstand nach ersten Einschätzungen ein Totalschaden.

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Die Ermittler gehen derzeit von einem technischen Defekt als Brandursache aus. Hinweise auf eine vorsätzliche Fremdeinwirkung liegen nicht vor.