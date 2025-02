PKW gerät in Vollbrand – Totalschaden

GEMÜNDEN A. MAIN, LKR. MAIN-SPESSART – In der Nacht zum Sonntag, gegen 00:55 Uhr, geriet ein Pkw Mazda einer Frau auf der B 26, die von Wernfeld in Richtung Gemünden fuhr, aufgrund eines technischen Defekts im Motorraum in Brand.

Beim Eintreffen der Feuerwehren aus Gemünden und Adelsberg stand das Fahrzeug bereits in Vollbrand. Die Feuerwehren konnten den Brand löschen, jedoch entstand am Fahrzeug wirtschaftlicher Totalschaden, dessen Höhe derzeit noch nicht bekannt ist.

Glücklicherweise wurde niemand verletzt.