PKW in Ebelsbach angefahren – Unfallverursacher flüchtet

EBELSBACH – Verkehrsunfall mit Unfallflucht – 1.000 Euro Sachschaden

Am Samstag, 28.12.2024, zwischen 10:00 Uhr und 11:15 Uhr, ereignete sich in der Bahnhofstraße ein Verkehrsunfall, bei dem der unbekannte Verursacher anschließend vom Unfallort floh. Der Geschädigte hatte seinen schwarzen Hyundai i10 ordnungsgemäß abgestellt, als ein unbekannter Täter mit der linken Fahrzeugfront kollidierte und hierbei einen Schaden in Höhe von etwa 1.000 Euro verursachte.

Zeugen, die den Vorfall oder den flüchtigen Täter beobachtet haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Haßfurt unter Tel. 09521/927-0 in Verbindung zu setzen.