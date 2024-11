Pkw in Vollbrand

SCHWEINFURT, B286 – Am Donnerstag, den 28.11.2024, gegen 12:50 Uhr, bemerkte eine 62-jährige Fahrerin während der Fahrt auf der B286 in Richtung Schweinfurt starke Motorgeräusche und eine Rauchentwicklung, die von ihrem Fahrzeug ausging. Mit an Bord des Kia war eine weitere Person.

Die Fahrerin hielt daraufhin das Fahrzeug im Bereich der Auffahrt zur BAB 70 an. Unmittelbar nach dem Stopp schlugen bereits Flammen aus dem Motorraum, und kurze Zeit später stand der Kia in Vollbrand. Die alarmierte Feuerwehr löschte den Brand. Aufgrund der enormen Hitze entstanden auch Schäden an der Fahrbahn, die im Anschluss von der Straßenbaubehörde begutachtet werden mussten.

Der ausgebrannte Pkw wurde durch ein Abschleppunternehmen entfernt. Während der Löscharbeiten und der anschließenden Begutachtung blieb die B286 für den Verkehr vollständig gesperrt. Die Höhe des Sachschadens ist derzeit noch nicht bekannt. Glücklicherweise blieben die Fahrzeuginsassen unverletzt.