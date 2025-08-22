Auto IU

PKW kollidiert mit LKW

22. August 2025Letztes Update 22. August 2025
Foto: Freiwillige Feuerwehr Gochsheim
GOCHSHEIM A70In der vergangenen Nacht kam es auf der A70 in Fahrtrichtung Schweinfurt/Bamberg zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Lkw.

Der Pkw-Fahrer hatte großes Glück, konnte sein Fahrzeug selbstständig verlassen und wurde zur weiteren Behandlung an den Rettungsdienst übergeben. Die Feuerwehren Gochsheim, Sennfeld und Schwebheim sicherten die Unfallstelle, banden ausgelaufene Betriebsstoffe auf und stellten den Brandschutz sicher.

