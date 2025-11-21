PKW kollidiert mit Steinbrücke – Fahrer erheblich alkoholisiert

MICHELAU IM STEIGERWALD, LKR. SCHWEINFURT – Am Donnerstagabend verunfallte ein 32 Jahre alter Deutscher mit seinem Pkw und stieß gegen eine Steinbrücke. Der Mann war erheblich alkoholisiert.

Gegen 20:55 Uhr am Donnerstagabend befuhr der 32-Jährige aus dem Raum Rauhenebrach mit seinem Pkw die Hauptstraße und verlor dort aus noch unbekannter Ursache die Kontrolle über sein Fahrzeug. Er kam nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen eine Steinbrücke. Der Fahrer wurde durch den Aufprall lediglich leicht verletzt.

Im Zuge der Unfallaufnahme stellten die Beamten der Polizei Gerolzhofen Alkoholgeruch bei dem Mann fest. Ein Vortest ergab einen Wert von über 1,4 Promille. Daher wurde eine Blutentnahme angeordnet. Das Ergebnis der Blutuntersuchung steht noch aus.

Der Pkw wurde durch den Unfall im Frontbereich komplett zerstört. Der Schaden wird auf circa 15.000 Euro geschätzt.

Ob ein Schaden an der Brücke entstand, ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen.