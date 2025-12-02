Pkw kollidiert mit Verteilerkästen – mutmaßlich medizinische Ursache

ASCHAFFENBURG / INNENSTADT – Am Montagmittag ist ein Autofahrer mit seinem Pkw in mehrere Verteilerkästen gefahren. Ersthelfer reanimierten den Fahrer im Anschluss. Die Polizei Aschaffenburg hat die Ermittlungen aufgenommen.

Gegen 13:00 Uhr kollidierte ein Hyundai in der Maximilianstraße mit mehreren Verteilerkästen. Der 78-jährige deutsche Fahrzeugführer musste nach dem Unfall von Ersthelfern aus dem Auto befreit und reanimiert werden. Er kam mit einem Rettungswagen in eine Klinik. Die ebenfalls 78-jährige Beifahrerin blieb unverletzt. Der Pkw war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Sachschaden an dem Auto wird auf 5.000 Euro geschätzt, der Fremdschaden kann derzeit noch nicht beziffert werden.

Gegenwärtig gehen die ermittelnden Beamten der Polizei Aschaffenburg von einer medizinischen Ursache als Auslöser des Unfalls aus.