Pkw kommt von Fahrbahn ab – B19 voll gesperrt

GIEBELSTADT, LKR. WÜRZBURG – Am Dienstagnachmittag kam der Fahrer eines Pkw alleinbeteiligt von der Fahrbahn der B19 bei Giebelstadt ab und landete im Straßengraben. Zur Unfallaufnahme und Bergung des Fahrzeuges war die Bundesstraße für eine Stunde voll gesperrt.

Den ersten Ermittlungen zufolge war eine medizinische Ursache der Grund dafür, dass ein 21 Jahre alter, syrischer Staatsangehöriger, am Dienstag, gegen 15:00 Uhr, mit seinem Pkw von der Fahrbahn abkam. Er fuhr die B19 von Giebelstadt in Richtung Würzburg, als er nach rechts die Böschung und auf ein Feld hinauffuhr und anschließend im Straßengraben zum Stehen kam.

Er war zunächst nicht bei Bewusstsein und wurde durch die Feuerwehren Eßfeld und Giebelstadt aus seinem Fahrzeug befreit. Anschließend wurde er zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Unfallbedingte Verletzungen konnten vor Ort nicht festgestellt werden.

Am Pkw entstand ein Sachschaden von circa 1000 Euro.

Für die Dauer der Unfallaufnahme durch die Ochsenfurter Polizei und die Bergung des Autos, musste die Bundesstraße zwischen Klingholz und Eßfeld für circa eine Stunde voll gesperrt werden. Die Feuerwehr richtete hierzu eine Umleitung ein.