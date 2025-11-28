Auto IU

Pkw-Kontrolle auf Rastanlage – Ein Kilogramm Marihuana sichergestellt

28. November 2025Letztes Update 28. November 2025
Bild von Dennis Weiland auf Pixabay
WEIBERSBRUNN, LKR. ASCHAFFENBURG – Die Kontrolle eines Pkw auf der A3 in der Nacht zum Freitag führte zum Auffinden einer größeren Menge Betäubungsmittel. Die beiden Tatverdächtigen erwartet nun ein Ermittlungsverfahren.

Dem Sachstand nach waren die beiden Jugendlichen, ein 17-jähriger türkischer Staatsangehöriger sowie ein gleichaltriger Syrer in Richtung Nürnberg unterwegs. Sie befanden sich im Toyota eines 48-Jährigen, der für einen Fahrdienstanbieter unterwegs war. An der Rastanlage Spessart-Süd wurde das Fahrzeug durch Kräfte der Aschaffenburger Verkehrspolizei einer Verkehrskontrolle unterzogen.

Im weiteren Verlauf konnte im Kofferraum ein Reisekoffer aufgefunden werden, in welchem sich rund ein Kilogramm Marihuana befanden. Die beiden 17-Jährigen wurden in der Folge vorläufig festgenommen und die Betäubungsmittel sichergestellt.

Die weiteren Ermittlungen wurden zuständigkeitshalber durch die Kriminalpolizei Aschaffenburg übernommen. Gegen die Jugendlichen wird nun ermittelt.

