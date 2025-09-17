PKW kracht in Bad Kissingen in Hausfassade – 19-jährige Fahrerin alkoholisiert
BAD KISSINGEN – Die Fahrt einer 19-jährigen Autofahrerin endete am frühen Mittwochmorgen an der Hausfassade eines Anwesens im Haarder Weg. Bei dem Unfall, der vermutlich auf Alkoholeinfluss zurückzuführen ist, entstand ein Sachschaden von mehreren zehntausend Euro. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.
Der Hauseigentümer wurde gegen 04:35 Uhr durch einen Knall geweckt, nachdem der PKW der jungen Frau gegen die Fassade seines Hauses geprallt war. Die 19-Jährige hatte mutmaßlich alkoholbedingt die Kontrolle über ihr Fahrzeug verloren und war nach links von der Fahrbahn abgekommen. Ihr Auto durchbrach eine Hecke, rollte über eine Rasenfläche und stieß schließlich gegen die Hauswand.
Die Fahrerin wurde bei dem Aufprall leicht verletzt und in einem Krankenhaus behandelt. Da der Verdacht bestand, dass sie unter Alkoholeinfluss stand, wurde eine Blutentnahme angeordnet. An der Hausfassade entstand ein Schaden in Höhe von mehreren zehntausend Euro, der Schaden am PKW wird auf mehrere tausend Euro geschätzt.
