PKW macht sich „selbstständig“: Brunnen, Hauswand und PKW erheblich beschädigt

REMLINGEN, LKR. WÜRZBURG – Ein führerloser PKW sorgte am Sonntagabend in der Dorfmitte von Remlingen für Aufsehen und Sachschaden.

Ein 20-jähriger VW-Fahrer hatte seinen blauen PKW in der Straße Am Kies an einer Steigung geparkt und nach eigenen Angaben die Handbremse angezogen. Dennoch rollte das Fahrzeug kurze Zeit später mit dem Heck voran etwa 100 Meter bergab über den Marktplatz. Dabei touchierte es zunächst einen Sandsteinbrunnen und beschädigte diesen stark. Anschließend streifte es leicht das Heck eines geparkten PKW und prallte schließlich mit zunehmender Geschwindigkeit gegen ein Hoftor und eine Hausmauer.

Das Hoftor wurde durch den Aufprall zerstört, die Hausmauer beschädigt. Der PKW erlitt im Heckbereich einen erheblichen Schaden und hat nur noch Schrottwert. Der Gesamtschaden wird auf rund 16.000 Euro geschätzt. Glücklicherweise wurden keine Personen verletzt.

Der 20-jährige Fahrer muss sich nun wegen einer Verkehrsordnungswidrigkeit verantworten.