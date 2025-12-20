PKW mit Campinganhänger zu schnell unterwegs – Bußgeld und Fahrverbot die Folge

HELMSTADT, LKR WÜRZBURG – In der Nacht auf Freitag haben Beamte der Verkehrspolizei Würzburg-Biebelried Geschwindigkeitskontrollen mit Hilfe im Polizeifahrzeug installierten Messgeräten auf der A3 durchgeführt. Ein Fahrer war dabei besonders schnell unterwegs. Ihn erwartet ein hohes Bußgeld und ein Fahrverbot.

Gegen 01:20 Uhr wurden die Zivilbeamten auf ein Gespann aus einem Pkw und einem Campinganhänger aufmerksam. Der Fahrer war nach Toleranzabzug mit 142 km/h unterwegs. Tatsächlich hätte er nur 80 km/h schnell fahren dürfen.

Bei der Kontrolle des Fahrers und seines Gespanns in Kist, wurde ihm der Vorwurf eröffnet. Dabei stellte sich heraus, dass der aus dem Ausland stammende Fahrer die deutsche Regelung zur Richtgeschwindigkeit von 130 km/h auf Autobahnen missverstanden hatte. So hielt er die Richtgeschwindigkeit für die zulässige Höchstgeschwindigkeit.

Der einsichtige Fahrer wurde über die Rechtslage aufgeklärt. Ihn erwarten aber trotzdem ein Bußgeld in Höhe von 700 Euro, zwei Punkte im Verkehrszentralregister und drei Monate Fahrverbot.