PKW mutwillig beschädigt – Aufmerksamer Bürger verständigt Polizei
KITZINGEN – Dank der Aufmerksamkeit eines Zeugen konnte die Polizei am Donnerstagabend einen Mann festnehmen, der einen geparkten PKW mit einer Bierflasche beschädigt hatte. Der Tatverdächtige stand unter Alkoholeinfluss.
Details zum Vorfall:
-
Zeitpunkt: Donnerstag, gegen 22:00 Uhr.
-
Ort: Herrnstraße in Kitzingen.
-
Hergang: Ein $47$-jähriger Deutscher beobachtete, wie eine Person einen geparkten PKW mit einer Bierflasche beschädigte.
-
Festnahme: Der Zeuge informierte die Kitzinger Polizei und verfolgte den flüchtenden Täter. Die Beamten konnten den Mann wenige Minuten später antreffen.
-
Tatverdächtiger: Es handelt sich um einen $44$-jährigen Deutschen ohne festen Wohnsitz in Deutschland. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von über einer Promille.
Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der Mann entlassen. Er muss sich nun wegen der Sachbeschädigung an einem Kraftfahrzeug verantworten.
Alle Angaben ohne Gewähr!
Fotos sind ggf. beispielhafte Symbolbilder!
Kommentare von Lesern stellen keinesfalls die Meinung der Redaktion dar!