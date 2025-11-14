Auto IU

PKW mutwillig beschädigt – Aufmerksamer Bürger verständigt Polizei

14. November 2025Letztes Update 14. November 2025
KITZINGEN – Dank der Aufmerksamkeit eines Zeugen konnte die Polizei am Donnerstagabend einen Mann festnehmen, der einen geparkten PKW mit einer Bierflasche beschädigt hatte. Der Tatverdächtige stand unter Alkoholeinfluss.

Details zum Vorfall:

Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der Mann entlassen. Er muss sich nun wegen der Sachbeschädigung an einem Kraftfahrzeug verantworten.

14. November 2025Letztes Update 14. November 2025
