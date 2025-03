PKW mutwillig durch Lackkratzer beschädigt

RANDERSACKER / Lkr. Würzburg – Am Samstagabend, zwischen ca. 19:30 Uhr und 23:30 Uhr, wurde ein in der Mendsgasse in Randersacker geparkter, schwarzer PKW der Marke Audi durch eine bislang unbekannte Person beschädigt.

Der Halter konnte in der Folge einen langen, waagerechten Kratzer über beide Türen der linken Fahrzeugseite feststellen. Ein Unfallschaden wird aufgrund der Art der Beschädigung ausgeschlossen. Die Schadenshöhe wird auf ca. 1500 Euro geschätzt. Die Polizei ermittelt in einem Fall der Sachbeschädigung.

In o. g. Fall bittet die Polizei Würzburg-Land um Zeugenhinweise unter Tel. 0931/457-1630 oder Email:pp-ufr.wuerzburg-land.pi@polizei.bayern.de