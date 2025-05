Pkw nimmt Rollerfahrer die Vorfahrt

RUPPERTSHÜTTEN, LANDKREIS MAIN-SPESSART – Am Freitagnachmittag gegen 16:30 Uhr ereignete sich auf der MSP 19 bei Ruppertshütten ein Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Kleinkraftrad.

Ein 31-jähriger Autofahrer, der von Lohrhaupten kam, fuhr in die Kreuzung zur MSP 18 ein. Gleichzeitig bog ein 66-Jähriger mit seinem Kleinkraftrad in Richtung Lohrhaupten ab. Da der Autofahrer den vorfahrtsberechtigten Rollerfahrer übersah, kam es zum Zusammenstoß in der Kreuzung.

Der Rollerfahrer stürzte und verletzte sich leicht am Knie. Da beide Fahrzeuge glücklicherweise mit geringer Geschwindigkeit unterwegs waren, konnte der leicht Verletzte nach der Unfallaufnahme selbstständig einen Arzt aufsuchen. Der entstandene Gesamtschaden wird auf etwa 310 Euro geschätzt.