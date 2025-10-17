PKW überholt trotz Gegenverkehr – Motorradfahrer muss ausweichen
MÖNCHBERG – Am Donnerstagnachmittag gegen 16:35 Uhr ereignete sich auf der Staatsstraße 2441 von Mönchberg in Richtung Röllbach eine Unfallflucht nach einem waghalsigen Überholmanöver. Ein unbekannter PKW-Fahrer überholte im Kurvenbereich unmittelbar hinter dem Ortsausgang ein anderes Fahrzeug und geriet dadurch auf die Fahrbahn eines entgegenkommenden 16-jährigen deutschen Leichtkraftradfahrers.
Um einen Frontalzusammenstoß zu verhindern, musste der 16-Jährige auf einen angrenzenden Acker ausweichen und stürzte hierbei. Er wurde leicht verletzt und sein Leichtkraftrad wurde beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den Verletzten zu kümmern.
Die Obernburger Polizei sucht nun Zeugenhinweise, insbesondere von dem Fahrzeugführer, der von dem unbekannten PKW überholt wurde. Hinweise werden unter der Telefonnummer 06022/6290 entgegengenommen.
