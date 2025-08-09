Pkw überschlägt sich in Dittelbrunn – Drei Kinder im Fahrzeug

DITTELBRUNN, LKR. SCHWEINFURT – Am Donnerstagmittag kam es auf der Hauptstraße in Dittelbrunn zu einem Auffahrunfall. Dabei überschlug sich ein Pkw und blieb in der Fahrbahnmitte zum Liegen. Die Polizei Schweinfurt ermittelt zum Unfallhergang.

Am Donnerstag wurde gegen 12:55 Uhr ein Verkehrsunfall im Ortsbereich in der Hauptstraße gemeldet. Dem Sachstand nach ist ein weißer Subaru Outback mit tschechischer Zulassung auf einem am Straßenrand abgeparkten schwarzen Mini Cooper aufgefahren. Durch die Wucht des Aufpralls verlor die 42-jährige Fahrzeugführerin die Kontrolle über ihren Wagen. In der Folge überschlug sich das Fahrzeug und blieb in der Mitte der Fahrbahn liegen. Die Fahrerin wurde dabei leicht verletzt. Ihre drei im Fahrzeug befindlichen Kinder blieben unverletzt.

Der entstandene Sachschaden wird auf einen niedrigen fünfstelligen Betrag beziffert.

Die Freiwillige Feuerwehr Dittelbrunn unterstütze die vor Ort aufnehmende Polizei aus Schweinfurt, welche nun mit der genauen Unfallaufnahme betraut ist.