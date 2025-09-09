PKW überschlägt sich in Reichenberg
REICHENBERG – Am Montagnachmittag kam es zwischen Lindflur und Reichenberg zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 31-jähriger Autofahrer leicht verletzt wurde. Sein Wagen kam von der Fahrbahn ab, streifte einen Baum und überschlug sich. Ersten Ermittlungen zufolge könnten Mängel an den Reifen des hochmotorisierten Fahrzeugs unfallursächlich gewesen sein.
Der 31-jährige Landkreisbewohner befuhr gegen 17:25 Uhr die Kreisstraße WÜ 5 in Fahrtrichtung Reichenberg. In einer leichten Linkskurve verlor er die Kontrolle über seinen schwarzen Ford Mustang. Das Fahrzeug geriet in den Straßengraben, prallte gegen einen Baum und überschlug sich. Der Fahrer wurde durch den Aufprall leicht verletzt und zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden wird auf über 20.000 Euro geschätzt.
Die Polizeiinspektion Würzburg-Land hat die Ermittlungen zur genauen Unfallursache aufgenommen. Zeugen, die den Unfall oder das Fahrzeug möglicherweise unmittelbar vor dem Unfall wahrgenommen haben, werden gebeten, sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Würzburg-Land unter der Telefonnummer 0931/457-1630 oder per E-Mail an pp-ufr.wuerzburg-land.pi@polizei.bayern.de entgegen.
