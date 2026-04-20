Pkw überschlägt sich und landet im Bach: 22-Jähriger bei Großlangheim verletzt
GROSSLANGHEIM – Ein alleinbeteiligter Verkehrsunfall auf der Kreisstraße in Richtung Hörblach hat am Samstagmittag einen größeren Einsatz von Rettungskräften und Behörden ausgelöst. Ein junger Autofahrer kam von der Fahrbahn ab, wobei sich sein Fahrzeug mehrfach überschlug und in einem Wasserlauf landete.
Gegen 11:15 Uhr war der 22-jährige Mann mit seinem Pkw zwischen Großlangheim und Hörblach unterwegs, als er aus bislang ungeklärter Ursache die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor. Der Wagen geriet nach rechts von der Straße ab, überschlug sich mehrfach und kam schließlich in einem angrenzenden Bachlauf zum Stillstand.
Rettung und medizinische Versorgung
Der Fahrer erlitt bei dem Unfall glücklicherweise lediglich leichte Verletzungen. Nach einer medizinischen Erstversorgung durch den Rettungsdienst vor Ort wurde er zur weiteren Behandlung in ein nahegelegenes Krankenhaus eingeliefert. Am Fahrzeug entstand Totalschaden, den die Polizei auf rund 25.000 Euro schätzt.
Umweltbehörden wegen auslaufender Betriebsstoffe im Einsatz
Da durch den Unfall Betriebsstoffe aus dem Wrack in den Bachlauf gelangten, wurde neben der Feuerwehr auch das Wasserwirtschaftsamt an die Unfallstelle gerufen. Die Einsatzkräfte koordinierten Maßnahmen, um eine Verunreinigung des Gewässers zu minimieren. Die Feuerwehr unterstützte die Polizei Kitzingen zudem bei der Absicherung der Unfallstelle und der Bergung des Fahrzeugs.
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