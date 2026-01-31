Pkw übersehen – Drei Fahrzeuge beschädigt – Sachschaden im fünfstelligen Bereich

WÜRZBURG / GROMBÜHL – Beim Ausfahren aus einer Einfahrt übersah ein 26-Jähriger einen anderen Pkw, wodurch es zu einem Zusammenstoß kam. Durch den Aufprall wurde zudem ein weiterer geparkter Pkw beschädigt. Es entstand ein Sachschaden im niedrigen fünfstelligen Bereich.

Am Donnerstag, gegen 11:40 Uhr, wollte ein 26-Jähriger mit seinem Audi aus einer Einfahrt auf die Grombühlstraße einfahren. Hierbei übersah er einen von links kommenden BMW, wodurch es zu einem Zusammenstoß beider Fahrzeuge kam. Hierdurch wurde der Audi nach rechts gegen einen geparkten Golf geschoben.

Glücklicherweise wurde bei dem Zusammenstoß niemand verletzt. Insgesamt entstand an den drei Fahrzeugen ein Sachschaden von fast 14.000 Euro. Der BMW war nicht mehr fahrbereit und musste vor Ort abgeschleppt werden.

