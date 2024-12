Pkw übersehen – Unfall mit 60.000 Euro Sachschaden

BAD KISSINGEN – Frontalzusammenstoß auf der B 286

Am 23.12.2024 gegen 18:00 Uhr kam es auf der B 286, als eine 40-jährige Audi-Fahrerin von Poppenroth in Richtung Bad Kissingen unterwegs war. An der Abzweigung zum Klaushof beabsichtigte sie, nach links in die Staatsstraße 2792 abzubiegen. Dabei übersah sie eine entgegenkommende 70-jährige Mercedes-Fahrerin, was zu einem Frontalzusammenstoß führte.

Beide Unfallbeteiligte erlitten leichte Verletzungen, und es entstand ein Sachschaden von etwa 60.000 Euro. Beide Fahrzeuge mussten durch einen örtlichen Abschleppdienst entfernt werden. Gegen die Unfallverursacherin wurde eine Anzeige erstattet.