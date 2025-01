PKW unerlaubt mit italienischen Kennzeichen versehen

LOHR A.M. – LANDKREIS MAIN-SPESSART – Am Dienstagnachmittag fiel im Stadtgebiet Lohr ein Pkw mit italienischen Kennzeichen auf. Bei einer Kontrolle stellte sich heraus, dass der Fahrer den Audi in Lohr erworben hatte und anschließend italienische Händlerkennzeichen montierte.

Diese Art von Kennzeichen ist jedoch ausschließlich für den Betrieb innerhalb Italiens zugelassen, wodurch eine unerlaubte Fernzulassung vorlag.

Gegen den Fahrzeugführer wurde ein Strafverfahren wegen Kennzeichenmissbrauchs eingeleitet. Da er keinen Wohnsitz in Deutschland hat, musste er nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft eine Geldstrafe hinterlegen, die auf das zu erwartende Strafverfahren angerechnet wird.

Um seine Fahrt fortsetzen zu können, erwarb der Fahrer schließlich bei der Zulassungsstelle sogenannte Ausfuhrkennzeichen.