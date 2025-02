Pkw von Fahrbahn abgekommen – Zwei Personen leicht verletzt

OBERELSBACH, LKR. RHÖN-GRABFELD – Am Dienstagabend hat ein Pkw, der alleinbeteiligt von der Fahrbahn abgekommen ist, einen Leitpfosten und einen Telefonmasten beschädigt. Zwei Fahrzeuginsassen verletzten sich dabei leicht.

Dem Sachstand nach war ein 20-Jähriger; gegen 21:30 Uhr; mit einem Mercedes auf der Staatsstraße 2286, von der Hochrhönstraße kommend, unterwegs. Kurz vor der Ortseinfahrt Oberelsbach kam er im Bereich einer Linkskurve mit dem Fahrzeug nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Leitpfosten und einen Telefonmasten.

An dem massiv beschädigten Mercedes entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 10.000 Euro. Das Fahrzeug musste in der Folge abgeschleppt werden.

Der 20-jährige Fahrer blieb unverletzt. Zwei weitere im Fahrzeug befindliche Personen, eine Frau und ein Mann im Alter von jeweils 19 Jahren, verletzten sich bei dem Unfall leicht. Sie wurden zur medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus gebracht.

Beamte der Polizei Bad Neustadt nahmen den Verkehrsunfall auf. Gegen den Fahrer wird nun unter anderem wegen fahrlässiger Körperverletzung und Verstößen nach der Straßenverkehrsordnung ermittelt.